Sırlarla dolu bir geçmiş: Kardeş Çocukları konusu ve oyuncuları

Bir dizinin başarılı olabilmesi için iki temel etken gerekiyor: iddialı bir konu ve güçlü oyuncu kadrosu. Kardeş Çocukları konusu ve oyuncularıyla bu temel etkenleri karşılıyor. Sevilen aktör ve aktrislerin bir araya geldiği dizi, sürükleyici konusu sayesinde izleyicileri her bölümüyle heyecanlandırmayı başarıyor. Öyleyse bu dizinin temasını ve başarılı oyuncularının temsil ettiği karakterleri incelemeye ne dersiniz? Kardeş Çocukları Dizisi Konusu Bambaşka karakterlere sahip iki kardeş olan Umay ve Ümran'ın aynı adama aşık olması, dizinin konusunun çıkış noktasını belirliyor. Yıllar önce söylenen yalanlar ve gizlenen tüm gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durumdan zamanında hata yapan herkes nasibini alıyor. Ancak işlenen günahlar yalnızca sorumlularını değil, bazı masum insanları da etkiliyor. Dizide hırs, ihtiras, intikam gibi duygular yoğun olsa da aşk öne çıkıyor ve kalbe gömülse bile bir gün mutlaka ortaya çıkacağını gösteriyor. Kardeş Çocukları Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Yıldırım Saner (Mehmet Aslantuğ) Profesör kardiyolog Yıldırım Saner, kendisini şifa dağıtmaya adamış ve yıllarca farklı ülkelerde görev yapmış biri. Prensiplerinden şaşmayan Yıldırım Saner karakteri, örnek alınacak bir insan profili çiziyor. Ancak ne yazık ki her insan gibi o da belli hatalar yapmış ve yıllar sonra geri döndüğü İstanbul'da bu hatalarla ve derin etkileriyle birer birer yüzleşiyor.

Yıldırım Saner karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile yıllardır magazine olumsuz konu olmamış evliliğiyle bilinen bir oyuncu olmakla kalmayıp kadının gücü hakkında yaptığı konuşmalarla da kendini ayrıca sevdirmiş başarılı bir aktördür. Ümran Çetin (Ayça Bingöl) Ümran, kardeşiyle sevdiği adamın büyük ihaneti sonucu yaralanmış bir karakter. Bu kadarla kalsa yine iyi! O ihanetin sonucu olarak dünyaya gelen kız çocuğuna bir de annelik yapmak zorunda kalıyor. Türlü zorluklara katlanan Ümran, adeta denize düşen yılana sarılır mantığıyla kötü bir evlilik yapıyor. "Doğuran mı annedir, büyüten mi?" sorusunun apaçık karşılığı olan Ümran, ne yazık ki diken üstünde bir hayat sürüyor. Kardeş Çocukları dizisi oyuncuları arasında en sevilenlerden biri olan Ayça Bingöl, adını Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide duyurdu, sonrasında yapacağı her iş ayrı bir merak konusu oldu. Umay Karay (Nur Fettahoğlu) Ablası Ümran'ın büyük aşkı Yıldırım'dan bir çocuk dünyaya getiren Umay, çocuğunun sorumluluğunu ablasına bırakarak İstanbul'a gelmiş ve zengin olma hayali ile farklı girişimlerde bulunuyor. Amacına ulaşan Umay, zengin mimar Refik Bey ile evlenmiş ve bu evlilikten de bir kız evlat dünyaya getiriyor. Güzelliği ve gücü her şeyin üstünde tutuyor, bu dünyanın kötülerin dünyası olduğuna inanıyor. Kardeş Çocukları konusu da Umay'ın kötülükleri etrafında şekilleniyor.

Karaktere can veren Nur Fettahoğlu, kariyerinde en büyük tırmanışı Aşkı Memnu dizisinde Bihter'in kardeşi Peyker rolü ile yaptı. Hayat Çetin (Afra Saraçoğlu) Çocukluğu kötü geçen Hayat, üvey babasının zorba yaklaşımı karşısında büyük travmalar yaşıyor. 1 yıl boyunca kömürlükte esir kaldıktan sonra normal hayata adapte olması kolay olmuyor. Tesadüf eseri Umay Karay ile karşılaşması sonucu hayatı değişiyor. Teyzesi sandığı bu kişi aslında annesi ve Hayat tam da öz annesi gibi bir yaşam sürmeyi hayal etmeye başlıyor. Annesinin Özcan Deniz ile sosyal medya üzerinden iletişim kurması sonucu İkinci Şans filminde oynayarak ün kazanan Afra Saraçoğlu, Kardeş Çocukları son bölüm sahnelerinde de harika oyunculuğunu ispat etmeyi başardı. Hayal Karay (Alara Turan) Ailenin tek evladı oluşunu fırsata çeviren ve adeta şımarık bir çocuk olan Hayal, birbirine sevgi duymayan anne babaya sahip. Anne babasının sürekli çatışıyor olması yetmezmiş gibi şimdi bir de hayatına aynı adamı paylaşmak zorunda kalacağı kuzeni dahil oluyor. Eğlenceli bir tarafı da bulunan Hayal Karay, konu Volkan olunca sınırlarını aşabiliyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tiyatro bölümünde eğitim alan Alara Turan, ilk projesi olmasına rağmen gerek güzelliği gerekse de oyunculuğu ile izleyicinin gönlünde taht kurabildi. Volkan Demir (Furkan Andıç) Volkan karakteri, Hayal ve Hayat’ın sevdikleri adam olarak ön plana çıkıyor. Kardeş Çocukları oyuncuları arasında en dikkat çekenlerden biri çünkü bu iki genç kızın hayatında önemli bir yer kaplıyor. Gizemli bir karaktere sahip olmasının yanı sıra yakışıklılığının da verdiği etkiyle hareketli bir yaşam sürüyor ama aslında onun da iç dünyasında boğuştuğu belli başlı şeyler var. Rolün sahibi Furkan Andıç genç kızların gözdesi olan oyunculardan biri ve yer aldığı tüm projelerde de takdir kazanmayı beceriyor. Refik Karay (Engin Alkan) Refik Bey, tanınan bir iş adamı ancak özel hayatında mutsuz biri. Bu yüzden Umay Karay ile olan evliliğini bitirmenin yollarını arıyor. Hırslarının esiri olan Umay, Refik Bey'i adeta parmağında oynatıyor ve dilediği gibi yönlendirmeye çalışıyor. Fakat Refik Bey, bu esarete eninde sonunda dur demeye kararlı.