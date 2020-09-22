Sırlarla dolu bir geçmiş: Kardeş Çocukları konusu ve oyuncuları

Bir dizinin başarılı olabilmesi için iki temel etken gerekiyor: iddialı bir konu ve güçlü oyuncu kadrosu. Kardeş Çocukları konusu ve oyuncularıyla bu temel etkenleri karşılıyor. Sevilen aktör ve aktrislerin bir araya geldiği dizi, sürükleyici konusu sayesinde izleyicileri her bölümüyle heyecanlandırmayı başarıyor. Öyleyse bu dizinin temasını ve başarılı oyuncularının temsil ettiği karakterleri incelemeye ne dersiniz?
Bambaşka karakterlere sahip iki kardeş olan Umay ve Ümran'ın aynı adama aşık olması, dizinin konusunun çıkış noktasını belirliyor. Yıllar önce söylenen yalanlar ve gizlenen tüm gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durumdan zamanında hata yapan herkes nasibini alıyor. Ancak işlenen günahlar yalnızca sorumlularını değil, bazı masum insanları da etkiliyor. Dizide hırs, ihtiras, intikam gibi duygular yoğun olsa da aşk öne çıkıyor ve kalbe gömülse bile bir gün mutlaka ortaya çıkacağını gösteriyor.
Profesör kardiyolog Yıldırım Saner, kendisini şifa dağıtmaya adamış ve yıllarca farklı ülkelerde görev yapmış biri. Prensiplerinden şaşmayan Yıldırım Saner karakteri, örnek alınacak bir insan profili çiziyor. Ancak ne yazık ki her insan gibi o da belli hatalar yapmış ve yıllar sonra geri döndüğü İstanbul'da bu hatalarla ve derin etkileriyle birer birer yüzleşiyor.
Yıldırım Saner karakterini canlandıran Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile yıllardır magazine olumsuz konu olmamış evliliğiyle bilinen bir oyuncu olmakla kalmayıp kadının gücü hakkında yaptığı konuşmalarla da kendini ayrıca sevdirmiş başarılı bir aktördür.
Ümran, kardeşiyle sevdiği adamın büyük ihaneti sonucu yaralanmış bir karakter. Bu kadarla kalsa yine iyi! O ihanetin sonucu olarak dünyaya gelen kız çocuğuna bir de annelik yapmak zorunda kalıyor. Türlü zorluklara katlanan Ümran, adeta denize düşen yılana sarılır mantığıyla kötü bir evlilik yapıyor. "Doğuran mı annedir, büyüten mi?" sorusunun apaçık karşılığı olan Ümran, ne yazık ki diken üstünde bir hayat sürüyor.
Kardeş Çocukları dizisi oyuncuları arasında en sevilenlerden biri olan Ayça Bingöl, adını Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizide duyurdu, sonrasında yapacağı her iş ayrı bir merak konusu oldu.
Ablası Ümran'ın büyük aşkı Yıldırım'dan bir çocuk dünyaya getiren Umay, çocuğunun sorumluluğunu ablasına bırakarak İstanbul'a gelmiş ve zengin olma hayali ile farklı girişimlerde bulunuyor. Amacına ulaşan Umay, zengin mimar Refik Bey ile evlenmiş ve bu evlilikten de bir kız evlat dünyaya getiriyor. Güzelliği ve gücü her şeyin üstünde tutuyor, bu dünyanın kötülerin dünyası olduğuna inanıyor. Kardeş Çocukları konusu da Umay'ın kötülükleri etrafında şekilleniyor.
Karaktere can veren Nur Fettahoğlu, kariyerinde en büyük tırmanışı Aşkı Memnu dizisinde Bihter'in kardeşi Peyker rolü ile yaptı.
Çocukluğu kötü geçen Hayat, üvey babasının zorba yaklaşımı karşısında büyük travmalar yaşıyor. 1 yıl boyunca kömürlükte esir kaldıktan sonra normal hayata adapte olması kolay olmuyor. Tesadüf eseri Umay Karay ile karşılaşması sonucu hayatı değişiyor. Teyzesi sandığı bu kişi aslında annesi ve Hayat tam da öz annesi gibi bir yaşam sürmeyi hayal etmeye başlıyor.
Annesinin Özcan Deniz ile sosyal medya üzerinden iletişim kurması sonucu İkinci Şans filminde oynayarak ün kazanan Afra Saraçoğlu, Kardeş Çocukları son bölüm sahnelerinde de harika oyunculuğunu ispat etmeyi başardı.
Ailenin tek evladı oluşunu fırsata çeviren ve adeta şımarık bir çocuk olan Hayal, birbirine sevgi duymayan anne babaya sahip. Anne babasının sürekli çatışıyor olması yetmezmiş gibi şimdi bir de hayatına aynı adamı paylaşmak zorunda kalacağı kuzeni dahil oluyor. Eğlenceli bir tarafı da bulunan Hayal Karay, konu Volkan olunca sınırlarını aşabiliyor.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tiyatro bölümünde eğitim alan Alara Turan, ilk projesi olmasına rağmen gerek güzelliği gerekse de oyunculuğu ile izleyicinin gönlünde taht kurabildi.
Volkan karakteri, Hayal ve Hayat’ın sevdikleri adam olarak ön plana çıkıyor. Kardeş Çocukları oyuncuları arasında en dikkat çekenlerden biri çünkü bu iki genç kızın hayatında önemli bir yer kaplıyor. Gizemli bir karaktere sahip olmasının yanı sıra yakışıklılığının da verdiği etkiyle hareketli bir yaşam sürüyor ama aslında onun da iç dünyasında boğuştuğu belli başlı şeyler var.
Rolün sahibi Furkan Andıç genç kızların gözdesi olan oyunculardan biri ve yer aldığı tüm projelerde de takdir kazanmayı beceriyor.
Refik Bey, tanınan bir iş adamı ancak özel hayatında mutsuz biri. Bu yüzden Umay Karay ile olan evliliğini bitirmenin yollarını arıyor. Hırslarının esiri olan Umay, Refik Bey'i adeta parmağında oynatıyor ve dilediği gibi yönlendirmeye çalışıyor. Fakat Refik Bey, bu esarete eninde sonunda dur demeye kararlı.
Rolün sahibi Engin Alkan izleyicide en merak uyandıran oyunculardan biri çünkü uzun yıllardır sektörde olmasına rağmen fiziksel anlamda büyük bir değişiklik geçirdi. Bir zamanların çok sevilen dizisi Yedi Numara'da rol alan oyuncu, ciddi bir kilo kaybı yaşadı ve onu görenler tanımakta güçlük çekiyor.
Ümran'ın kocası ve Hayat'ın üvey babası. Dizinin kötü karakterlerinden biri olan Cemal, hayatını resmen Ümran'ı ve Hayat'ı mutsuz etmeye adamış. Bu amacında ona Umay Karay da yardımcı oluyor.
Oyunculuğa dair hem eğitimi hem de önemli tecrübesi bulunan Murat Daltaban, Kardeş Çocukları oyuncu kadrosu içinde yer alan her oyuncu gibi rolünün hakkını veriyor.
Yıldırım Saner’in annesi olan Rezzan Hanım, kızını kaybetmiş bir anne ve torunu ile avunuyor. Fazlasıyla kuralcı oluşu oğlunun hayatına etki ediyor. Rezzan Hanım'ın da geçmişte yapmış olduğu hatalar var ve geçmişin sırlarına o da tanık oluyor.
Çiğdem Selışık Onat, Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Tomris rolüyle de tanınıyor.
Şımartılmış bir kız olan İdil, Rezzan Hanım'ın kıymetli torunu ve Yıldırım Bey'in de yeğeni. O da Volkan’a ilgi duyuyor ve onu elde edebilmek için her türlü kötülüğe soyunuyor.
İlk olarak Börü dizisinde boy gösteren Melis Hacic, Bir Litre Gözyaşı adlı dizide de rol aldı.
Kardeş Çocukları dizisi son bölümü 8 Ekim 2019 tarihinde yayınlandı ve dizi ekranlara veda etti. Toplamda 21 bölüm süren Kardeş Çocukları final sahneleri ile de adından söz ettirmeyi başardı. Kardeş Çocukları Puhu TV ekranlarında yayınlandığı için tüm bölümlerini dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.
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