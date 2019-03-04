Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Başaran köyündeki yüksek rakımlı kesimlerden kopan kar kütleleri, çığın oluşmasına neden oldu.
Kar birikintileri Habur Çayı’nı kaplarken, kalınlık yaklaşık 40 santimetreyi buldu.
Beytüşşebap ve köylerinde karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ederken, çığın düştüğü alanda çocuklar ve köylüler, tehlikeye aldırış etmeden balık aramaya başladı.
Kar birikintilerinin arasından geçen çocuklar, yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı. (İHA)
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