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Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 04.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Habur Çayı etrafına sabah saatlerinde düşen çığın ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı sonrası kopan kar kütlelerinin çığa sebep olduğu bölgede, karların üzerinde balıklar olduğu görüldü. Vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden karla kaplanan çayın üzerinde biriken balıkları topladı.

Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Başaran köyündeki yüksek rakımlı kesimlerden kopan kar kütleleri, çığın oluşmasına neden oldu.

Kar birikintileri Habur Çayı’nı kaplarken, kalınlık yaklaşık 40 santimetreyi buldu.

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Beytüşşebap ve köylerinde karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ederken, çığın düştüğü alanda çocuklar ve köylüler, tehlikeye aldırış etmeden balık aramaya başladı.

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Kar birikintilerinin arasından geçen çocuklar, yüzeye çıkan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak Habur Çayı çığ

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ortam çok güzel yalnız o çocukların yerinde olmak isterdim ne güzel duygular paylaşıyorlar kim bilir.
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