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Şırnak’ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

01.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Şırnak’ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, mutfak tüpünün patladığı ev, sonrasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sinekli Meydan Mahallesi'nde Osman A’ya ait müstakil kerpiç evde bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın başlayan ev kısa sürede alevler içerisinde kaldı.

Vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişilik aile tedbir amaçlı Beytüşşebap Hastanesine kaldırıldı.

Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Şırnak’ta mutfak tüpünün patladığı ev kullanılamaz hale geldi

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