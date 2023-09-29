MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sırra kadem basmıştı! Yeşilçam'ın kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! 'Yıllar acımamış'

Sırra kadem basmıştı! Yeşilçam'ın kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! 'Yıllar acımamış'

29.09.2023 16:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Yeşilçam'ın efsane filmi Gülen Gözler'de hayat verdiği Hasret rolüyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Lale Ilgaz ünlü olduktan sonra adeta sırra kadem basmıştı. Şimdilerde 63 yaşında olan ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu. Görenler 'Yıllar acımamış' yorumunda bulundu.

Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar ve Şener Şen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı 1977 yılında çekilen Gülen Gözler filminde hayat verdiği Hasret rolüyle ünlenen Lale Ilgaz, filmin ardından sırra kadem basmıştı.

Lale Ilgaz 5

Yeşilçam'ın sevilen yapımı Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lale Ilgaz 4

Yeşilçam'a muzip gülüşü ile damga vuran Lale Ilgaz, uzun yıllardır merak ediliyordu. Ünlü ismin son haline; 'Yıllar acımamış', 'Her hali ile güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Lale Ilgaz son haliiiiiiiiii

Lale Ilgaz, Gülen Gözler adlı filmde evin küçük kızı Hasret karakterini canlandırdı. Lale Ilgaz tek filmle meşhur olmayı başardı.

Lale Ilgaz son hali 2

1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde ‘Dans eden kız’ olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.

Lale Ilgaz 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filtresiz fotoğrafını paylaşan Demet Şener güzellik sırrını açıkladı!Filtresiz fotoğrafını paylaşan Demet Şener güzellik sırrını açıkladı!
Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş Aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş
Makyajsız programa çıktı! Doğal hali gündem olduMakyajsız programa çıktı! Doğal hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Lale Ilgaz gülen gözler yeşilçam Oyuncu Müjde Ar yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.