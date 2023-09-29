Sırra kadem basmıştı! Yeşilçam'ın kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! 'Yıllar acımamış'

Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar ve Şener Şen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı 1977 yılında çekilen Gülen Gözler filminde hayat verdiği Hasret rolüyle ünlenen Lale Ilgaz, filmin ardından sırra kadem basmıştı.

Yeşilçam'ın sevilen yapımı Gülen Gözler filminde Yaşar Usta'nın kızlarının en küçüğü olan Hasret'i canlandıran oyuncu Lale Ilgaz yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeşilçam'a muzip gülüşü ile damga vuran Lale Ilgaz, uzun yıllardır merak ediliyordu. Ünlü ismin son haline; 'Yıllar acımamış', 'Her hali ile güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Lale Ilgaz, Gülen Gözler adlı filmde evin küçük kızı Hasret karakterini canlandırdı. Lale Ilgaz tek filmle meşhur olmayı başardı.

1977 yılında Kızını Dövmeyen Dizini Döver filminde ‘Dans eden kız’ olarak izlediğimiz Lale Ilgaz bu filmin ardından adeta sırra kadem bastı.



