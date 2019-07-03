Mynet Trend

Sırtına yastık koydurup pompalı tüfekle ateş açtırdı! Nedeni ise...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen Zafer Kuzu'nun (24), hem çalışmamak hem de yeniden cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu. Arkadaşı F.Y.'ye, sırtına iki yastık koydurup pompalı tüfekle ateş açtırdığı öne sürülen Zafer Kuru, yaşamını yitirdi. F.Y. ise tutuklandı.

Sırtına yastık koydurup pompalı tüfekle ateş açtırdı! Nedeni ise...

Olay, Pazartesi gecesi merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Yaralama suçuna karışan Zafer Kuzu'ya, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi. Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Zafer Kuzu, arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı. Sırtına 2 yastık koyan Zafer Kuzu, arkadaşı F.Y.'den (18) ateş etmesini istedi. F.Y. de pompalı tüfekle Kuzu'nun yastık koyduğu bölgeye ateş etti. Zafer Kuzu, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Zafer Kuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Zafer Kuzu'nun arkadaşları F.Y. ile F.Y.T.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Kuzu'nun cenazesi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Zafer Kuzu'nun cenazesi, Murat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılarEsenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyorMeteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum cezaevi pompalı tüfek zafer kuzu

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

Oğuz Haksever'den bir canlı yayın kazası daha!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li bedediyenin cezası sosyal medyada olay oldu: Pardon çöpünüzü unuttunuz

CHP'li bedediyenin cezası sosyal medyada olay oldu!

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Ekrem İmamoğlu Madımak anmasında türkü söyledi!

Ekrem İmamoğlu Madımak anmasında türkü söyledi!

Fanatik damat nikahtan sonra bakın ne yaptı

Fanatik damat nikahtan sonra bakın ne yaptı

Tamamı safra kesesinden çıktı

Tamamı safra kesesinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.