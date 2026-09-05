iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max fiyatları sızdırıldı: Zam kapıda!

Apple’ın 9 Eylül Çarşamba günü düzenleyeceği etkinliğin, John Ternus’un CEO olarak ev sahipliği yapacağı ilk Apple etkinliği olması bekleniyor. Etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin tanıtılacağı öne sürülüyor. Standart iPhone 18 modelinin ise gelecek yıla kalabileceği belirtiliyor.

Henüz doğrulanmayan bilgilere göre yeni modeller, tanıtımdan iki gün sonra, yani 11 Eylül Cuma günü ön siparişe açılabilir.

IPHONE ULTRA FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun geçici olarak iPhone Ultra adıyla anıldığı belirtilirken, cihazın bir operatörün Mısır merkezli internet sitesinde kısa süreliğine 155 bin 750 Mısır poundu fiyatla listelendiği öne sürüldü. Bildirildiğine göre söz konusu sayfa daha sonra kaldırıldı.

Ülkeler arasındaki vergi farklılıkları nedeniyle bu fiyatın doğrudan diğer para birimlerine çevrilmesi sağlıklı değil. Ancak aynı pazardaki mevcut iPhone fiyatları karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor.

Mısır’da iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatı 94 bin 400 Mısır poundu seviyesinde bulunuyor. Yani sızdırılan iPhone Ultra fiyatı, iPhone 17 Pro Max’ten yaklaşık yüzde 65 daha yüksek.

iPhone 17 Pro Max’in piyasaya çıkış fiyatının ABD’de 1.200 dolar, Birleşik Krallık'ta 1.200 sterlin, Avrupa’da 1.450 euro ve Hindistan’da 150 bin rupi olduğu dikkate alındığında, aynı yüzde 65’lik artışın uygulanması halinde iPhone Ultra için yaklaşık olarak şu fiyatlar ortaya çıkıyor:

ABD: 1.980 dolar

Birleşik Krallık: 1.980 sterlin

Avrupa: 2.395 euro

Hindistan: 247 bin 500 rupi

Bu noktada bunların resmi Apple fiyatları değil, sızdırılan Mısır fiyatı üzerinden yapılan tahminler olduğunu özellikle belirtelim.

IPHONE ULTRA 2.000 DOLARDAN BAŞLAYABİLİR

Bir başka sızıntıda ise 256 GB depolama alanına sahip iPhone Ultra’nın Avustralya fiyatının 3.700 Avustralya doları olacağı iddia edildi. 512 GB model için 4.200 Avustralya doları, 1 TB model için ise 4.700 Avustralya doları fiyat öne sürüldü.

Bu noktada karşılaştırma için 256 GB iPhone 17 Pro Max’in Avustralya fiyatının 2.200 Avustralya doları seviyesinde olduğunu belirtelim. Bu da yeni katlanabilir modelin yaklaşık yüzde 68 daha pahalı olabileceği anlamına geliyor.

Bu oran, Mısır kaynaklı fiyat sızıntısı üzerinden yapılan yüzde 65’lik hesaplamaya oldukça yakın. Fiyatların genellikle yuvarlak rakamlarla belirlendiğini düşünürsek iPhone Ultra’nın ABD başlangıç fiyatı 2.000 dolar civarında olabilir.

Katlanabilir iPhone’un geniş ekranlı bir tasarıma sahip olması beklenirken, fiyat açısından Samsung Galaxy Z Fold8 ile de karşılaştırılıyor. Galaxy Z Fold8’in başlangıç fiyatları ise ABD’de 1.900 dolar, Birleşik Krallık'ta 1.700 sterlin, Avrupa’da 2.000 euro ve Hindistan’da 180 bin rupi seviyesindeydi.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX FİYATLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Aynı sızıntıya göre Mısır’da iPhone 18 Pro 98 bin Mısır poundu, iPhone 18 Pro Max ise 105 bin Mısır poundu fiyatla listelendi.

Mısır’da 256 GB iPhone 17 Pro’nun fiyatı 88 bin 800 Mısır poundu, iPhone 17 Pro Max’in fiyatı ise 94 bin 400 Mısır poundu seviyesinde bulunuyor.

Bu fiyatlara göre iPhone 18 Pro’da yaklaşık yüzde 10, iPhone 18 Pro Max’te ise yaklaşık yüzde 11’lik artış söz konusu olabilir.

IPHONE 18 PRO İÇİN 1.200 DOLAR TAHMİNİ

iPhone 17 Pro’nun çıkış fiyatları ABD’de 1.100 dolar, Birleşik Krallık'ta 1.100 sterlin, Avrupa’da 1.300 euro ve Hindistan’da 135 bin rupiydi.

Yaklaşık yüzde 10’luk bir artış uygulanması halinde ise iPhone 18 Pro için tahmini fiyatlar şöyle hesaplanıyor:

ABD: 1.210 dolar

Birleşik Krallık: 1.210 sterlin

Avrupa: 1.430 euro

Hindistan: 148 bin 500 rupi

TrendForce, iPhone 18 Pro’nun malzeme maliyetinin iPhone 17 Pro’ya kıyasla yüzde 40 daha yüksek olabileceğini tahmin etmişti. Analistler, 256 GB depolama alanına sahip yeni Pro modelinin 1.400 dolar olabileceğini öngörmüştü. Bu nedenle yaklaşık 1.200 dolarlık bir başlangıç fiyatı, söz konusu tahmine kıyasla daha düşük kalabilir.

IPHONE 18 PRO MAX NE KADAR OLACAK?

Aynı yüzde 10’luk artış iPhone 17 Pro Max’in çıkış fiyatlarına uygulandığında ise iPhone 18 Pro Max için tahmini rakamlar şöyle oluyor:

ABD: 1.320 dolar

Birleşik Krallık: 1.320 sterlin

Avrupa: 1.600 euro

Hindistan: 165 bin rupi

Son olarak tekrar belirtelim; sızdırılan rakamların hiçbiri Apple tarafından doğrulanmış değil. iPhone Ultra, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in resmi fiyatlarının 9 Eylül’de gerçekleştirilmesi beklenen Apple etkinliğinde netleşmesi bekleniyor.

(Kaynak: GSMArena)