Bu sefer mangalda değil, fırında! Şiş kullanarak hazırlayabileceğiniz mangal tadında 3 leziz tarif

Şiş deyince aklınıza hemen açık havada bol sohbetli ve eğlenceli mangallar geliyor olabilir. Tabii ki şiş yemeklerinin tadı en güzel bu şekilde çıkıyor ancak evde de leziz şiş yemekleri hazırlamak mümkün. Mangal tadında en güzel şiş tarifleri için buyurun yazımıza!
MALZEMELER
750 gram kemiksiz tavuk but
Yarım portakalın suyu
1,5 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1 dal taze biberiye
HAZIRLANIŞI
Öncelikle tavuk butlarını küp küp doğrayın.
Bir kasede yoğurt, portakal suyu, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
Tavukları bu karışımla marine edip 30 dakika buzdolabında bekletin.
Fırını 180 dereceye ayarlayın ve dinlenen tavukları buzdolabından çıkarın.
Tavukları şişe dizin, fazla sosunu süzün.
Izgara fırın teline şişleri dizin. 10-15 dakikada bir, tüm yüzeylerin pişmesi için çevirin.
MALZEMELER
1 adet somon fileto
1 adet soğan
1 adet sarı biber
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Sarımsakları temizleyip havanda dövün.
Bir kapta zeytinyağını, yarım limonun suyunu, dövülmüş sarımsağı tuz ve karabiberle iyice karıştırın.
Somonları küp küp doğrayın ve sosun içine atın. Buzdolabında 1 saat kadar bekletin.
Soğanları ve biberleri temizleyip ince dilimler halinde doğrayın.
Dinlenen somonları buzdolabından çıkarın.
Şişlere sebzeleri ve somonları sırayla dizin.
Izgara tavasına şişleri alın. Her tarafını eşit şekilde pişirin.
MALZEMELER
4 adet mısır
1 adet kapya biber
2 adet kırmızı soğan
5-6 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Mısırları 3 eşit parçaya bölün. İnce uçlarını ayıklayın.
Kapya biberleri ve soğanları temizleyip iri parçalar halinde kesin.
Mısır ve sebzeleri sırayla şişlere dizin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.
Şişleri ve sarımsakları fırın tepsisine dizin ve üzerlerini zeytinyağı ile yağlayın.
10 dakika pişirip mısırları çevirin. Biberiye dalını ekleyip tekrar fırına verin.
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