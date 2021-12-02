Bu sefer mangalda değil, fırında! Şiş kullanarak hazırlayabileceğiniz mangal tadında 3 leziz tarif

Şiş deyince aklınıza hemen açık havada bol sohbetli ve eğlenceli mangallar geliyor olabilir. Tabii ki şiş yemeklerinin tadı en güzel bu şekilde çıkıyor ancak evde de leziz şiş yemekleri hazırlamak mümkün. Mangal tadında en güzel şiş tarifleri için buyurun yazımıza!

SOSLU TAVUK ŞİŞ

MALZEMELER

750 gram kemiksiz tavuk but

Yarım portakalın suyu

1,5 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 dal taze biberiye

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Öncelikle tavuk butlarını küp küp doğrayın.

Bir kasede yoğurt, portakal suyu, zeytinyağı ve baharatları karıştırın.

Tavukları bu karışımla marine edip 30 dakika buzdolabında bekletin.

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve dinlenen tavukları buzdolabından çıkarın.

Tavukları şişe dizin, fazla sosunu süzün.

Izgara fırın teline şişleri dizin. 10-15 dakikada bir, tüm yüzeylerin pişmesi için çevirin.

Her yeri eşit derecede pişen tavukları çıkarıp servis edin.

SOMON ŞİŞ

MALZEMELER

1 adet somon fileto

1 adet soğan

1 adet sarı biber

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Sarımsakları temizleyip havanda dövün.

Bir kapta zeytinyağını, yarım limonun suyunu, dövülmüş sarımsağı tuz ve karabiberle iyice karıştırın.

Somonları küp küp doğrayın ve sosun içine atın. Buzdolabında 1 saat kadar bekletin.

Soğanları ve biberleri temizleyip ince dilimler halinde doğrayın.

Dinlenen somonları buzdolabından çıkarın.

Şişlere sebzeleri ve somonları sırayla dizin.

Izgara tavasına şişleri alın. Her tarafını eşit şekilde pişirin.

Limon ve yeşilliklerle servis edin.

SEBZELİ ŞİŞ MISIR

MALZEMELER

4 adet mısır

1 adet kapya biber

2 adet kırmızı soğan

5-6 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 dal biberiye

HAZIRLANIŞI