Sis nedir, ne zaman ve nasıl oluşur? Sis en çok hangi iklimde, bölgede görülür?

Sis, yatay görüş mesafesinin 1 km'nin altına düşmesine sebep olan meteorolojik bir olaydır. Özelikle araç ile seyahat halinde istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilen sis, ulaşımda aksamalara neden olur.

Stratus bulutunun yerde ya da yere yakın mesafede durması sis hava olayından bahsetmeyi mümkün kılar. Sis ile birlikte çiseleme şeklinde çok hafif bir yağış da görülebilir. Sis genellikle güneş ışınları ile birlikte kaybolur.

Sis ülkemizde en sık Karadeniz ikliminde görülen bir hava olayıdır. Marmara Bölgesi'nde de yoğun yaşanan hava olaylarından biridir. Genellikle ilkbaharda daha yoğun olarak gözlenir. Sis, zirai olarak oldukça faydalıdır. Güneşe engel olduğu için sıcaklıkların artmasını da engelleyebilir.

Sis Nedir?

Havanın içinde yer alan su buharının yoğunlaşması ya da donması sonucu kristalleşme ortaya çıkar. Bu kristalleşme, çok küçük su damlacıklarından sisin meydana gelmesini sağlar. Görüş mesafesi 1 km'nin altında olduğunda gözlemlenen bu meteorolojik olay, sis olarak açıklanır. Stratus bulutunun yerde ya da yere yakın seviyede olması durumu da sisi açıklar. Sisin oluşum şekline bağlı olarak çeşitleri vardır. Sis çeşitleri:

Radyasyon sisi

Adveksiyon sisi

Yamaç sisi

Cephe sisi

Her birinin oluş şekli ve konumu birbirinden farklıdır.

Sis Nasıl Oluşur?

Sis oluşumuna göre çeşitlere ayrılır. Sıcak ve nemli hava, soğuk bir yüzey üzerine düştüğünde içindeki su buharı yoğunlaşmaya başlar. Böylece ortaya çıkan hava durumu sis olarak açıklanır. Bu durum adveksiyon sisi olarak ifade edilir.

Yamaç sisi; dağ, tepe yamacı boyunca rüzgarların taşıdığı hava kütlesinin yükselerek soğuması sonucu oluşur.

Sıcak ve soğuk hava kütlesinden, sıcak olanın soğuk olan üzerinde yükselmesi ve soğuması sonucu oluşan sise, cephe sisi adı verilir.

Genellikle açık ve durgun gecelerde ısı kaybı daha çok yaşanır. Gece saatlerinde başlayan ve gündüz sıcaklığı ile birlikte kaybolan sis ise radyasyon sisi olarak adlandırılır.

Sis En Çok Hangi İklimde Görülür?

Sis, havanın açık ve durgun olduğu gecelerde yerin ısı kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Sıcak ve nemli bir hava, soğuk bir yüzeye geldiğinde sis oluşumuna sebep olur. Yamaç boyunca yükselmeye devam eden havanın soğuması ve bir cephe boyunca sıcak havanın yükselmesiyle de sis oluşumu gözlemlenir. Ülkemizde bu durumların en çok yaşandığı bölgeler ise Karadeniz ve Marmara Bölgeleridir.

Karadeniz kıyılarında bölge halkı sisi, duman olarak ifade eder. Karardeniz’de daha çok yamaç sisleri görülür. Bu tür sisler, genellikle ilkbahar mevsiminde yaşanır.

Ülkemizde sis olayına en az rastlanan bölge ise Akdeniz kıyılarıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege kıyılarında, sis olayı daha az görülür.

Ülkemizin iç kesimlerinde de sis doğa olayına rastlamak mümkündür. Sis daha çok sonbahar ve kış mevsimlerinde yaşanır. İç kesimdeki sis olayının başlıca nedeni, yeryüzünün ısısını büyük oranda kaybetmesidir. İç Anadolu ve Trakya, sis olayının en çok görüldüğü yerler arasında sıralanabilir.

Sis olayı, etkilerini daha çok deniz, kara ve hava ulaşımının aksamasında gösterir.

Sis En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Ekosistem içinde çok fazla hava olayı yaşanır. İklim şartlarına bağlı yaşanan bu hava olayları içinde bölgesel olarak en çok rastlananlardan biri de, sis olayıdır. Sis, bir bulut olarak düşünüldüğünde havada görülen buluttan yapı olarak farkı yoktur. Havada yer alan bulutun, toprak ya da deniz seviyesine alçalmış hali, sis olarak tanımlanır.

Şehirlerde yaşanan sisle, açık alanlarda yaşanan sis arasında farklılıklar vardır. Şehir bölgelerinde yaşanan sis, açık bölgelerde yaşanan sise oranla daha yoğun gözlemlenir. Açık bölgelerde görülen sisler, yapı olarak daha seyrektir.

Ülkemiz genelinde sisin etkileri en çok Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde görülür. Sonbahar ve ilkbahar döneminde oldukça yoğun yaşanan sis olayı, çoğu zaman ulaşımda sıkıntı yaşanmasına neden olur. Sis genellikle gece başlar ve gündüz sıcaklık artışı ile ortadan kalkar. Yaz aylarında nadiren, kış aylarında da zaman zaman sis olayına rastlanır.



