Mynet Trend

Şişe çevirmece, kutu oyununa uyarlandı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan sosyal medya platformları bir kutu oyunu ile bir araya getirildi.

Şişe çevirmece, kutu oyununa uyarlandı

Şişe çevirmece oyunu sosyal medya ile bir araya getirildi. Geleneksel şişe çevirme oyunundan esinlenerek hazırlanan Social Troll’de, ilerlemek için yapılması gereken tek şey, sosyal medya hesapları üzerinden verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek.

Toplam 333 görev kullanıcıları bekliyor

AW731003_01

Oyun, Tolga Unal, Semih Üstün ve sektörün kutu oyunu üreticisi Tekin Kaplan’dan oluşan bir takımın elinden çıkarken, oyunda toplam 333 görev bulunuyor. Oyuncular ellerinde bulunan en fazla 5 adet görev kartı üzerinde yazılı görevler ile birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okuyabilecek.

Oyunun, büyük küçük herkesin oynadığı şişe çevirmece oyunundan esinlenerek hazırlandığını belirten oyunun kurucusu Sinan Alaeddinoğlu “Oyun Türkiye’nin ilk interaktif kutu oyunu olma özelliğini taşıyor. Bir kutu oyunu olan Social Troll’ün amacı, sosyal medya üzerinden verilen görevleri tamamlayıp; başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmak.

AW731003_02

Her biri birbirinden eğlenceli tam 333 görev barındıran ve oyuncuların cesaretli seçimlerini bekleyen oyunda sosyal medyada size verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekiyor. Örneğin, basit bir tweet atmanızı, WhatsApp'tan telefonunuzdaki bir resmi paylaşmanızı ya da bir videoyla YouTube takipçilerinizi şaşırtmanızı sağlayacak görevlerin verildiği oyunun çok kısa sürede gençler arasında yaygınlaşmasını ve gençlerin hayatını daha eğlenceli hale getirmesini bekliyoruz” dedi.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyun Eğlence ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!

Efsane filmlerin daha önce görmediğiniz sahneleri!

Instagram kısır bir döngüye mi girdi?

Instagram'da dejavu yaşayanlar buraya! Nedeni bu olabilir

En yakışıklısı o seçildi! Mesleğini duyan hayret ediyor

En yakışıklısı o seçildi! Mesleğini duyan hayret ediyor

Çernobil dizisindeki sahnelerin gerçek hallerini hiç merak ettiniz mi?

İnanılmaz benzerlikler! Gerçek Çernobil ve dizideki Çernobil

Flamingolar, unicornlar bitti şimdi onların yeni gözdesi: Şişme tabut!

Yeni gözdeleri! Ölünce değil denizde tabut keyfine ne dersiniz?

Evin kedisini alıp götürdü, geri geldiklerinde kimse gözlerine inanamadı!

Kediyi öyle bir hale soktular ki kimse gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.