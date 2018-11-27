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Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kabızlık, insanı hayattan soğutan bir sindirim sistemi problemidir. Zaman zaman hepimizin derdi olan bu can sıkıcı rahatsızlıktan kurtulmak için sizlere doğal şurup tarifi vereceğiz. Tabii bu şuruptan faydalanırken de beslenme planınızı gözden geçirmeyi unutmamalısınız...

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmemesi sonucunda sindirim sıkıntıları başlar. Kabızlığın yanı sıra meydana gelen gaz birikmesi ve karın ağrısı da hayatı kabusa çevirir. Kabızlığa neden olan şeylerin başında beslenme bozukluğu gelir. Yeteri kadar sıvı tüketmeme, lifli gıdaların tüketimini azaltmak sindirim sistemini doğrudan etkiler. İkinci bir neden ise strestir.

Bağırsak hareketlerinin gerçekleşmesi ve kuru dışkının kolay bir şekilde dışarı atılması için ev yapımı şurup hazırlayacağız.

kuru erik (2)

Malzemeler:

10 adet kuru erik
Bir limonun suyu
1/2 bardak su

Nasıl hazırlanır?

Kuru erikleri ve limon suyunu miksere alın ve yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırın.
Arından suyu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserde karıştırmaya devam edin.

Nasıl tüketilir?

kuru erik (2)

Sabah kahvaltıdan önce 3 kaşık akşam yemeğinden önce ise ise 2 yemek kaşığı için. Yemeklerden yarım saat önce tüketmeye özen gösterin. Erik şurubunu cam kavanozda saklayın.

Erik şurubunun avantajlarını sıralayacak olursak;

şurup

Kimyasal içermez, yüzde yüz doğal bir üründür.
Yan etkisi yoktur.
Vücuda enerji verir, oldukça besleyici bir karışımdır.
Yapımı son derece kolaydır.
Zengin bir lif kaynağıdır, antienflamatuvar özelliği bulunur.
Bakteriyel floranın pH dengesini değiştirmez.

kızartma

Şurubu içerken bunun yanı sıra bir de yemek listenizi gözden geçirin. Günde en az 2 litre su için ve yemek listenize lifli gıdaları dahil edin. Şekerli yiyeceklerden, konservelerden, kızarmış besinlerden ve yüksek sodyum içeren besinlerden bu süreçte uzak durmalısınız.

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Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup

Okuyucu Yorumları 1 yorum
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