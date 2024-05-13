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Yalı Çapkını'nın Serter'i neye uğradığını şaşırdı! Yan bina yıkılırken evinin duvarını da yıktılar...

13.05.2024 13:58
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Yalı Çapkını’nın Serter’i Tufan Gökpınar Şişli’deki evinde şoke eden bir olay yaşadı. Bitişik binayı yıkan kepçe operatörü, Tufan Gökpınar'ın evinin duvarını da yıktı. Olayın yaşandığı esnada evde olan oyuncunun kız arkadaşı neye uğradığını şaşırdı.

Yalı Çapkını'nın Serter'i neye uğradığını şaşırdı! Yan bina yıkılırken evinin duvarını da yıktılar...

Yalı Çapkını'nda Serter karakterini canlandıran Tufan Gökpınar evinde şoke eden bir olay yaşadı. Şişli'de yaşayan oyuncunun evinin yan binasında yıkım vardı. İnşaat firması sokakta bulunan bir binayı yıkmaya başladı. Yıkım esnasında kepçeyi duvara vuran operatör, bitişik olan binada yaşayan oyuncu Tufan Gökpınar’ın yaşadığı dairenin duvarını da yıktı.

Büyük bir gürültüyle dağılan duvar yere saçılırken, o esnada evde olan Gökpınar’ın arkadaşı Çağla Taşdelen adeta şoke oldu.

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YIKIMI DURDURDULAR

Olayın ardından kadın yaşananları kayda alırken, duvarsız evden sokağı gördüğü anlar da kameralara yansıdı. Evde yaşayan diğer bir isim Başak Şahin ise olay sonrası geldiği sokakta yaşananları dışarıdan kayda aldı.

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Olay sonrası Gökpınar ile görüşen firma yetkilileri, hatalarını kabul etti ve yıktıkları duvarı içeriden ördü. Öte yandan şikayet üzerine harekete geçen zabıta ekiplerinin yıkımı durdurduğu öğrenildi.

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Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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Şişli Pınar karakteri
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