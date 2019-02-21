Sisten dolayı uçağı iptal olan Galatasaraylı taraftarlar maça yetişecek

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda deplasmanda Benfica ile karşılaşacak Galatasaray’ı tribünden desteklemek için Portekiz’e uçak ile gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı taraftarlar, sabah saatlerinde İstanbul’da gerçekleşen yoğun sisten dolayı gidememişti. Daha sonra bugün için başka bir uçuş olmayacağının açıklanmasının ardından taraftarlara sevindirici bir haber geldi.
Türk Hava Yolları’na ait 1905 seferli bir uçak maç sonunda Galatasaray kafilesini almak için saat 19.00’da boş olarak İstanbul’dan hareket edecekti. Yönetim daha sonra karar değiştirerek, uçağın gidiş saatini 15.00’e çekti ve taraftarlarla birlikte başka yolcu da alıp Portekiz’e hareket etti. 10 kişilik gruptan oluşan taraftarlar TSİ 23.00’de Estadio da Luz Stadyumu’nda oynanacak Benfica - Galatasaray maçına yetişmiş olacak. (İHA)
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