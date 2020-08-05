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Sivas 4 Eylül Stadı'na UEFA incelemesi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nda UEFA kriterlerine göre incelemede bulunuldu.

Sivas 4 Eylül Stadı'na UEFA incelemesi

UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen bir grup, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynayacağı 4 Eylül Stadı'nı gezdi.

Ekibe, Gençlik ve Spor il Müdürü Erdoğan Tunç ile Sivasspor Kulübü yetkilileri ve stat müdürü Fatih Şimşek eşlik etti. Stadın içi tribünler, soyunma odaları gibi bölgeleri tek tek ziyaret eden heyet, fotoğraf çekerek notlar aldı ve eksikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

(DHA)

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