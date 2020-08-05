Sivas 4 Eylül Stadı'na UEFA incelemesi

UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen bir grup, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynayacağı 4 Eylül Stadı'nı gezdi.
Ekibe, Gençlik ve Spor il Müdürü Erdoğan Tunç ile Sivasspor Kulübü yetkilileri ve stat müdürü Fatih Şimşek eşlik etti. Stadın içi tribünler, soyunma odaları gibi bölgeleri tek tek ziyaret eden heyet, fotoğraf çekerek notlar aldı ve eksikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
(DHA)
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