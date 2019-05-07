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Sivas'ın Hobbit evleri dünyanın gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 07.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Sivas’ta, dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit evlerinden esinlenilerek inşa edilen yamaç evleri baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebi ile karşılaştı. Bahar rezervasyonlarında Rusya ve Ukrayna’dan yoğun talep alan evler otantik görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Sivas'ın Hobbit evleri dünyanın gözdesi oldu

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı’na inşa edilen evler baharın gelmesiyle birlikte yeşile büründü. Özel bir işletme tarafından işletilen evlerde mutfak, salon, yatak odası, banyo, 1 oda ve 1 salon bulunuyor.

'RUSYA VE UKRAYNA'DAN TALEPLER VAR'

Hobbit evler hakkında bilgi veren Paşabahçe Yamaç Evleri Genel Müdürü Nail Sertakan, "Burası doğa ile iç içe bir yerdir. Kışı farklı güzellikte, baharı farklı güzelliktedir. Sonuç olarak bakıldığı zaman Sivas'ın önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle Yıldız Dağı yolu üzerinde olması ve birbirini bütünlemesi Sivas için hatta ülke turizmi için büyük önem arz ediyor. Bakıldığı zaman ilk etapta 23 adet yamaç evimiz var. Burayı herkes hobbit evler olarak tanımlıyor.

Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

Burada konaklamak isteyen misafirlerimiz, özel günlerini geçirmek isteyen misafirlerimiz daha önceden rezervasyonlarını yaptırıyor ve bizde ona göre hazırlık yapıyoruz. Talepler çok fazla. Şehir dışından gelen talepler var. Yaz dönemi için ise yurt dışından rezervasyonlar var. Özellikle Rusya ve Ukrayna'dan talepler var. Ayrıca Avrupa ülkelerinden de talepler geliyor. Burada farklı eğlence mekânları ve misafirlerimiz hoş vakit geçireceği alanları da yapmaya başladık. Bittiği zaman misafirlerimiz için güzel bir ortam oluşturmuş olacağız." dedi.

Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep

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Anahtar Kelimeler:
Hobbit Evi Sivas

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