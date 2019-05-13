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Sivas'ta 2 bin 500 yıllık altın taç bulundu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 13.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 500 yıllık altın taç ele geçirildi.

Sivas'ta 2 bin 500 yıllık altın taç bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde merkez Mescitli köyü Taşlıdere mevkiinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ö. 5. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıllık Grek, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen; 12 adet gümüş sikke, 2 adet altın yüzük ve 1 adet 8 yapraklı 6 parçadan oluşan altın taç ele geçirildi.

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Malzemelere el konulurken B.K. gözaltına alındı. B.K. adli makamlarda tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Sivas taç altın altın taç

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