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Sivas'ta aşırı soğuk yüzünden kurt bile dondu!

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YAŞAM  | 21.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

AşIrı soğuklar Sivas'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Son olarak İmranli ilçesinde aşırı soğuklara dayanamayan bir kurt yol kenarında donmuş halde bulundu.

Sivas’in İmranlı ilçesinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı -28 dereceye kadar düşerken adeta hayat dondu.

DONMUŞ HALDE BULUNDU

İmranlı’da soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurtlar bile dondu. Sabah erken saatlerde İmranlı’dan çıkıp 4 kilo metre mesafedeki Karaboğaz köyüne gitmek isteyen Kerem Hasdağ, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde donmuş bir kurt buldu.

'SON YILLARIN EN SOĞUK KIŞI'

Hasdağ, “Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Eksi 30’ları gördük. Donan bu kurdu İmranlı’dan köye gelirken fark ettik. Araçtan inip inceledik. Donarak öldüğünü anladık. Dün burada değildi, bugün donmuş” dedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Sivas soğuk Kürt imranlı

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