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Sivas'ta gökyüzünden düşen gizemli cisim paniği! Yangın çıktı

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Nilgün Arabacı

Sivas'ın Esentepe Mahallesi yakınlarında gökyüzünden düştüğü öne sürülen gizemli bir cisim, arazide yangına neden oldu. Görgü tanıkları cismin meteor olabileceğini iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta gökyüzünden düştüğü belirtilen gizemli bir cisim paniğe neden oldu. Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, cismin düştüğü bölgede yangın çıkarken, ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Büyük Sivas'ta yer alan habere göre; İddiaya göe, bölgede bulunan vatandaşlar önce büyük bir gürültü duydu, ardından gökyüzünden parlak bir cismin hızla yere doğru indiğini gördü. Cismin araziye düşmesinin ardından bölgede yangın çıktığı öne sürüldü.

Sivas ta gökyüzünden düşen gizemli cisim paniği! Yangın çıktı 1

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ederken, olayın çıkış nedenine ilişkin de inceleme başlattığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, gökyüzünden düşen cismin meteor olabileceğini iddia etti. Ancak cismin niteliğine ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sivas ta gökyüzünden düşen gizemli cisim paniği! Yangın çıktı 2

Yangının kesin çıkış nedeni ile gökyüzünden düştüğü belirtilen cismin ne olduğunun yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor. Yetkililerin olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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