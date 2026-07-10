Sivas'ta gökyüzünden düşen gizemli cisim paniği! Yangın çıktı

Sivas'ta gökyüzünden düştüğü belirtilen gizemli bir cisim paniğe neden oldu. Esentepe Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, cismin düştüğü bölgede yangın çıkarken, ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Büyük Sivas'ta yer alan habere göre; İddiaya göe, bölgede bulunan vatandaşlar önce büyük bir gürültü duydu, ardından gökyüzünden parlak bir cismin hızla yere doğru indiğini gördü. Cismin araziye düşmesinin ardından bölgede yangın çıktığı öne sürüldü.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale ederken, olayın çıkış nedenine ilişkin de inceleme başlattığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, gökyüzünden düşen cismin meteor olabileceğini iddia etti. Ancak cismin niteliğine ilişkin yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangının kesin çıkış nedeni ile gökyüzünden düştüğü belirtilen cismin ne olduğunun yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor. Yetkililerin olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.