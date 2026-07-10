Tuz Gölü renk değiştirdi! Kırmızı halini görenler gözlerine inanamadı

Türkiye'nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Tuz Gölü'nde dikkat çeken bir doğa olayı yaşanıyor. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan gölde, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisiyle suyun tuzluluk oranı en yüksek seviyelere ulaştı. Bunun sonucunda göl, kırmızı ve pembe tonlarıyla dikkat çeken eşsiz bir görünüme kavuştu.

Uzmanlara göre bu renk değişiminin nedeni, yüksek tuzluluk oranına uyum sağlayabilen "Dunaliella salina" adlı mikroalgler ile halo bakteriler. Söz konusu canlılar, aşırı tuzlu ortamda hayatta kalabilmek ve güneş ışınlarının etkilerinden korunabilmek için kırmızı pigment üretmeye başlıyor.

DOĞAL SAVUNMA MEKANİZMASI GÖLÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaz sıcaklıklarının etkisiyle göldeki su miktarı azalırken tuz oranı hızla yükseliyor. Bu durum, Dunaliella salina algleri ve halo bakteriler için ideal yaşam koşullarını oluşturuyor. Canlıların ürettiği kırmızı pigmentler ise göl suyunun pembe ve kırmızı tonlarda görünmesine neden oluyor.

Özellikle sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı dönemlerde belirginleşen bu doğa olayı, Tuz Gölü'ne farklı bir görünüm kazandırıyor.

HER YIL İLGİ ODAĞI OLUYOR

Tuz Gölü'nde yılın belirli dönemlerinde görülen renk değişimi, hem doğa fotoğrafçılarının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Beyaz tuz tabakasıyla birlikte ortaya çıkan pembe ve kırmızı tonlar, gölde kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Uzmanlar, bu görüntünün tamamen doğal bir süreç olduğunu belirtirken, göldeki renk değişiminin sıcaklık, buharlaşma ve tuzluluk oranındaki artışla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye'nin en etkileyici doğal oluşumlarından biri olarak gösterilen Tuz Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.