Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Köye musallat oldu! Çiftçiler çareyi koyunlara çivili zırh giydirmekte buldu

Avusturya'da yaşayan bir mucit, kurt saldırılarından korumak amacıyla koyunlar için dikenli koruyucu ağ geliştirdi. Üç yıl süren çalışmanın ardından ortaya çıkan prototip, bazı çiftliklerde denenirken hem hayvan refahı hem de maliyet açısından tartışma yarattı.

Köye musallat oldu! Çiftçiler çareyi koyunlara çivili zırh giydirmekte buldu
Nilgün Arabacı

Avrupa'da son yıllarda artan kurt saldırıları, hayvancılıkla uğraşan çiftçileri yeni önlemler aramaya yönlendiriyor. Avusturyalı mucit Rudolf Schaubach ise bu soruna alışılmadık bir çözüm geliştirdi. Üç yıllık çalışmanın ürünü olan koruyucu "zırh", koyunları kurt ısırıklarından korumayı amaçlıyor.

DİKENLİ KORUYUCU AĞ TASARLANDI

Güney Avusturya'nın Villach kentinde yaşayan Schaubach, hafif plastik ağdan oluşan ve dış yüzeyi sivri çıkıntılarla kaplı bir koruyucu sistem geliştirdi.

Mucidin iddiasına göre kurt, koyunu ısırmaya çalıştığında dikenli yapı nedeniyle acı hissedecek ve aynı hayvana ikinci kez saldırmaktan vazgeçecek.

Schaubach, "Kurt zeki bir hayvan. Bir koyunu ikinci kez ısırmaya çalışacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Köye musallat oldu! Çiftçiler çareyi koyunlara çivili zırh giydirmekte buldu 1

ÇİFTÇİLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ

Ancak proje, hayvancılık sektöründen beklenen desteği göremedi.

Yaklaşık bin koyun yetiştiren Alman çiftçi Krüger, tasarımın hem pratik olmadığını hem de hayvanlara zarar verebileceğini savundu. Krüger'e göre koyunların yünü zamanla ağın içine dolanabilir. Ayrıca kurtların da farklı bir yöntem geliştirerek bacak veya baş gibi korumasız bölgelere saldırabileceğini belirtti.

"MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"

Aşağı Saksonya Tarım Derneği'nden Gina Strampe ise ekonomik açıdan uygulamanın sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Strampe, yüzlerce hatta binlerce koyunun bu tür koruyucu ağlarla donatılmasının yetiştiriciler için ciddi bir maliyet oluşturacağını ifade etti.

GERÇEK KURT SALDIRISINDA HENÜZ TEST EDİLMELİ

Eleştirilere rağmen Schaubach, insanların ürünü yalnızca fotoğraflara bakarak değerlendirdiğini savunuyor.

Koruyucu ağ henüz gerçek bir kurt saldırısında test edilmedi. Ancak mucit, prototipi koyunlar üzerinde denediğini ve bir koyunun ağı birkaç gün boyunca herhangi bir sorun yaşamadan taşıdığını, rahatça hareket edip otlayabildiğini söyledi.

Artan tartışmaların ardından Schaubach, Avusturya'daki denemeleri durdurduğunu ve geliştirdiği sistemi farklı ülkelerde test edebileceği yeni fırsatlar aradığını açıkladı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuz Gölü renk değiştirdi! Kırmızı halini görenler gözlerine inanamadıTuz Gölü renk değiştirdi! Kırmızı halini görenler gözlerine inanamadı
10 saniyede kusursuz geçiş! İşte selamlama uçuşu10 saniyede kusursuz geçiş! İşte selamlama uçuşu

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi koyun kurt köy kuzu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı tam 22 kilo verdi! Gören şaştı kaldı

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.