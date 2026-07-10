Köye musallat oldu! Çiftçiler çareyi koyunlara çivili zırh giydirmekte buldu

Avrupa'da son yıllarda artan kurt saldırıları, hayvancılıkla uğraşan çiftçileri yeni önlemler aramaya yönlendiriyor. Avusturyalı mucit Rudolf Schaubach ise bu soruna alışılmadık bir çözüm geliştirdi. Üç yıllık çalışmanın ürünü olan koruyucu "zırh", koyunları kurt ısırıklarından korumayı amaçlıyor.

DİKENLİ KORUYUCU AĞ TASARLANDI

Güney Avusturya'nın Villach kentinde yaşayan Schaubach, hafif plastik ağdan oluşan ve dış yüzeyi sivri çıkıntılarla kaplı bir koruyucu sistem geliştirdi.

Mucidin iddiasına göre kurt, koyunu ısırmaya çalıştığında dikenli yapı nedeniyle acı hissedecek ve aynı hayvana ikinci kez saldırmaktan vazgeçecek.

Schaubach, "Kurt zeki bir hayvan. Bir koyunu ikinci kez ısırmaya çalışacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERDEN ELEŞTİRİ GELDİ

Ancak proje, hayvancılık sektöründen beklenen desteği göremedi.

Yaklaşık bin koyun yetiştiren Alman çiftçi Krüger, tasarımın hem pratik olmadığını hem de hayvanlara zarar verebileceğini savundu. Krüger'e göre koyunların yünü zamanla ağın içine dolanabilir. Ayrıca kurtların da farklı bir yöntem geliştirerek bacak veya baş gibi korumasız bölgelere saldırabileceğini belirtti.

"MALİYETİ ÇOK YÜKSEK"

Aşağı Saksonya Tarım Derneği'nden Gina Strampe ise ekonomik açıdan uygulamanın sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Strampe, yüzlerce hatta binlerce koyunun bu tür koruyucu ağlarla donatılmasının yetiştiriciler için ciddi bir maliyet oluşturacağını ifade etti.

GERÇEK KURT SALDIRISINDA HENÜZ TEST EDİLMELİ

Eleştirilere rağmen Schaubach, insanların ürünü yalnızca fotoğraflara bakarak değerlendirdiğini savunuyor.

Koruyucu ağ henüz gerçek bir kurt saldırısında test edilmedi. Ancak mucit, prototipi koyunlar üzerinde denediğini ve bir koyunun ağı birkaç gün boyunca herhangi bir sorun yaşamadan taşıdığını, rahatça hareket edip otlayabildiğini söyledi.

Artan tartışmaların ardından Schaubach, Avusturya'daki denemeleri durdurduğunu ve geliştirdiği sistemi farklı ülkelerde test edebileceği yeni fırsatlar aradığını açıkladı.