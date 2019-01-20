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Sivas'ta hayran bırakan görüntü! Dünyada ilk

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YAŞAM  | 20.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

Dünyada ilk kez Sivas’ta ay yıldız şeklinde inşa edilen caminin hatları yağan kar ile daha da belirginleşti.

Sivas'ta hayran bırakan görüntü! Dünyada ilk

Sivas Belediyesi tarafından projelendirilip 10 Ekim 2017 tarihinde yapımına başlanılan Ay Yıldız Camisi hayırseverlerin desteği ile yükseliyor.

7 bin metre kare kapalı alan ve 8 bin 400 kişi kapasiteli olarak planlanan cami tamamlandığında Sivas’ın simgelerinden bir tanesi olacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan cami, bu özelliği ile de Dünya’da bir ilk olacak.

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Yağan kar ile ay yıldız şeklinde ki hatları daha da belirginleşen cami havadan görüntülendi. Tamamlanıp, tepeden bakıldığında mimarisi ile bayrağımızı andıracak cami, tamamlanmamış olmasına rağmen yağan kar ile bayrak şeklini aldı.

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Caminin 2019 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas cami ay yıldız kar yağışı

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