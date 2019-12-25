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  4. Sivas'ta karda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına Özel İdare ekipleri yetişti

Sivas'ta karda mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına Özel İdare ekipleri yetişti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Sivas’ın Gürün ilçesinde hastaya yardıma giden 112 ekipleri, tipi nedeniyle mahsur kalınca imdatlarına Özel İdare ekipleri yetişti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gürün ilçesine 41 kilo metre mesafede bulunan Başören köyünde rahatsızlanan KOAH hastası A.D. 112 ekiplerinden yardım istedi. A.D.’yi hastaneye ulaştırmak için ambulans ile köy istikametine hareket eden 112 ekipleri tipiye yakalanıp mahsur kaldı. Gürün İlçesi Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan sağlık çalışanlarının imdadına yetişti. Yolun açılması ile KOAH hastası alınarak Gürün Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hasta kar Sivas

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