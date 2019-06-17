Mynet Trend

Sivas'ta 'kene' paniği! Haber hızla yayılınca açıklama geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 17.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Sivas Sağlık Müdürlüğünce kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında yoğun kene bulunduğu yönünde bilgilendirme yapıldığı iddiası üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir şekilde sosyal medya üzerinden böyle bir bilgilendirme yapılmamıştır" denildi.

Sivas'ta 'kene' paniği! Haber hızla yayılınca açıklama geldi

Kent merkezi yakınlarındaki mesire alanlarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerden yoğun olarak bulunduğu yönünde İl Sağlık Müdürlüğü'nün halka bilgilendirme yaptığı haberleri kısa sürede yayıldı.

Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapılarak, bu durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.

7dc5a8a95df4a8fa4048835230f66727

Açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir şekilde sosyal medya üzerinden böyle bir bilgilendirme yapılmamıştır. İlimiz kırsal ve otlak alan bakımından geniş bir coğrafyaya sahip olup çiftçilik ve hayvancılık oldukça yoğundur. Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler yavaş hareket edebilen, uçmayan, zıplamayan yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Bağ, bahçe, orman, orman kenarı, tarım arazisi gibi yerlerde bulunur. Kene tutulması dışında KKKA hastalığı enfekte hayvanların kan ve dokularıyla temas yoluyla bulaşmaktadır. Halkımızın kendi işleriyle uğraşmakta ya da mesire alanlarına gitmelerinde herhangi bir kısıtlama olmamakla beraber koruyucu önlemlerini almaları gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca kenelerden korunma yöntemleri ve hastalıkla ilgili de bilgiler aktarıldı.

Kaynak: DHA

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
Antalya'daki akılalmaz olayla ilgili açıklama geldiAntalya'daki akılalmaz olayla ilgili açıklama geldi
Görevli ısırdı, kuduz aşısı yapıldıGörevli ısırdı, kuduz aşısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas kene kırım kongo kanamalı ateşi

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

İlginç yorum: Portakal demiş ki; 'kimsenin uvertürü olamam'

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Kanal D dizisi hakkında flaş gelişme! Final kararı verilmişti ama...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

Polis aradı hepsi koşarak geldi, kuyruk oldu…

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Belediye ilgilenmesi gerekiyor,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta sahilinin tarla gibi sürülmesine ilişkin açıklama

Antalya'daki akılalmaz olayla ilgili açıklama geldi

Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı! Akılalmaz olay

Görevli ısırdı, kuduz aşısı yapıldı

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

Yer: Ataşehir! Korku dolu anlar...

Eşini pompalı tüfekle vurdu! Sorguda söyledikleri herkesi şaşırttı

Eşini pompalı tüfekle vurdu! Sorguda söyledikleri herkesi şaşırttı

Sivas'ta üzerine yıldırım düşen ev kül oldu

Korkunç! İşte o evin son hali...

Fiyatını fazla bulduğu bıçağı kendi üretti, şimdi sipariş yağıyor

18 yıllık mesleğini bırakıp buna başladı! Sipariş yağıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.