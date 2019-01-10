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Sivas'ta korkunç olay! Sadece başı ve iskeleti kaldı: Köpeğimizi balık gibi yediler

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.01.2019 22:35 | Son Güncelleme

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde köye inen kurt sürüsü, saldırdıkları 'Çomar' adlı Kangal köpeğini parçalayıp yedi. Köpekten geriye başı ve iskeleti kaldı. Köpeğin sahibi Aytekin Çevik, "Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğimizi balık gibi yediler" dedi.

Sivas'ta korkunç olay! Sadece başı ve iskeleti kaldı: Köpeğimizi balık gibi yediler

Olay, önceki gün Sivas Akıncılar ilçesine bağlı Ortaköy'de meydana geldi. İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Ortaköy'e inen kurtlar, çiftçilikle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Aytekin Çevik'in (42) Kangal köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği yedi. Köpekten geriye, başı ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde, kar üzerinde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

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"KÖPEĞİMİZİ BALIK GİBİ YEDİLER"

Aytekin Çevik, 3 yaşında olan köpeğini yavruyken Sivas'tan aldığını belirterek, "Yoğun kar yağışının ardından dağda yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürüsü köyümüze kadar gelerek köpeğimi parçaladı. Köpekten geriye kalanı görünce çok şaşırdık. Köpeğimizi balık gibi yediler. Saldıran kurtların 5 tane olduğunu gördüm" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kangal köpeği Kürt

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