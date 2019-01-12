TREND

Sivas'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 12.01.2019 04:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü mevkisinde arazide bir hayvan gördü.

ANADOLU KAPLANI OLARAK DA BİLİNİYOR

Aracını durduran Zoroğlu, hayvanın daha önce haberlerde görüntülerini izlediği ve 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.

2

Zoroğlu'nun cep telefonuyla görüntülediği vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak gördüğü için mutlu olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini ifade etti.

(AA)

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı unuttularİstanbul'da hastanede skandal! Hastayı unuttular
Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar! İzleyici isyan ettiGelinim Mutfakta'da ilginç anlar! İzleyici isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas vaşak anadolu kaplanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kazancını ailesine yatırıyor! Ablasına lüks hediye

Kazancını ailesine yatırıyor! Ablasına lüks hediye

Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

Olay iddialar! Ünlü futbolcuyla aldatıyormuş

Olay iddialar! Ünlü futbolcuyla aldatıyormuş

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı ameliyathanede unuttular

İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı unuttular

Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar! En düşük puanı alan elenmeyince izleyici isyan etti!

Gelinim Mutfakta'da ilginç anlar! İzleyici isyan etti

Çok nadir rastlanıyor! Bu şekilde dünyaya geldi

Çok nadir rastlanıyor! Bu şekilde dünyaya geldi

Rüyada akraba görmek ne demek? Rüyada akraba görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada akraba görmek ne anlama gelir?

Dünya alarm veriyor! 2018 tarihe geçti

Dünya alarm veriyor! 2018 tarihe geçti

Rüyada yorgan görmek ne demek? Rüyada yorgan görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada yorgan görmek ne anlama gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.