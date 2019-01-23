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Sivas'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.01.2019 21:07 | Son Güncelleme

Sivas’ta küçük yaşta çocuğa taciz iddiası gerginliğe neden oldu. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri M.D’yi polis otosuyla polis merkezine götürürken, şahsı darp etmek isteyenler oldu.

Sivas'ta taciz iddiası mahalleyi karıştırdı!

Edinilen bilgiye göre, Eskikale Mahallesi'nde bir büfeden çıkan çocuğun büfe sahibi M.D’nin (50) kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu. Çevredeki esnaflar ve vatandaşlar çocuğun iddiaları üzerine M.D’yi linç etmek istedi. M.D kuru sıkı tabanca ile kendini savundu.

ŞAHSI DARP ETMEK İSTEYENLER OLDU

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri M.D’yi polis otosuyla polis merkezine götürürken, şahsı darp etmek isteyenler oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sivas taciz taciz iddiası gerginlik

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