Sivas'taki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

Milattan Önce (M.Ö) 2 bin yıllarında, bugünkü Gürün ilçesinde barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar, dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanıyor. Bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andıran mağaralarda, küçük odalar bulunuyor. Tarihte ilk yerleşik hayata geçen Hititler döneminde yapıldığı ileri sürülen mağaraların, daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor. İlçeye ayrı bir değer katan Gürün Kaya Mağaraları'nda son zamanlarda doğa olayları nedeniyle parçalanmalar göze çarpıyor. Havadan drone ile görüntülenen mağaraların düzenleme yapılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

'MAĞARALAR HİTİTLERDEN KALMA'

Gürün Kaya Mağaraları hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, "Gürün, hem tarihi güzellikleri, hem de doğal güzellikleri Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada ilk yerleşimin milattan önce 2 bin yıllarında başladığını biliyoruz. Dolayısıyla Gürün'de yaklaşık 4 bin yıllık bir yerleşim hayatı var. Gürün, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan önemli bir geçit üzerinde anahtar bir yerdir.