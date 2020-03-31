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Sivas TSO'dan karantinadaki öğrencilere lahmacun jesti

SİVAS HABERLERİ  | 31.03.2020 20:40 | Son Güncelleme

Sivas TSO'dan karantinadaki öğrencilere lahmacun jesti

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan kente getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altına alınan öğrencilere lahmacun ikramında bulundu.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları çerçevesinde gittikleri Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan devletin imkanlarıyla 23-25 Mart'ta Sivas'a getirilen 600'e yakın öğrencinin, KYK Binali Yıldırım Yerleşkesindeki 10 bin kişilik yurtta 14 günlük karantina süresi devam ediyor.

Daha önce Sivas Valisi Salih Ayhan'ın yöresel etli ekmek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in katmer ikramında bulunduğu öğrenciler, bu kez de lahmacun talep etti.

Öğrencilerin bu talebi de STSO Başkanı Mustafa Eken tarafından karşılandı.

Eken tarafından hazırlattırılan lahmacun, ayran ve salata menüsü yurtta kalan 600 öğrenci ile görevlilere ikram edildi.

Öğrencilerin de sosyal medya paylaşımlarıyla STSO Başkanı Mustafa Eken'e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs KYK Lahmacun Sivas

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