Sivas Valisi Salih Ayhan'a güldüren tatil mesajları

Kentte gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini isteyen çok sayıda öğrenci, Vali Ayhan'a sosyal medya hesabı üzerinden taleplerini iletti.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabına sabahın erken saatlerinden itibaren "Valim perişanız, lütfen tatil edin", "Valim biyolojiden sözlüm var, ne olur tatil edin", "Vali bey okullar tatil mi? Kardan göz gözü görmüyor", "Açıklama bekleyen gözlerimiz iflas etmekte, zaten servisçiler öğrenci almaya başlayınca isyan etmekte." gibi yüzlerce mesaj geldiğini söyledi.

"BABACIĞIM TATİL YAPSANA"



Öğrencilerin taleplerine "Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyorum. Okullar sizsiz olmaz. Takip ediyorum, sizin ulaşımınızı ve sağlığınızı etkileyecek bir durum olduğu takdirde çok hızlı bir şekilde gerekli kararı vereceğiz. Allah zihninizi açık eylesin." şeklinde yanıt veren Ayhan, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından sosyal medya hesabından gülümseten twitler aldığını anlattı.

"Oğlum da sabah evden çıkarken, 'babacığım tatil yapsana, arkadaşlar bana baskı yapıyor' dedi." diyen Ayhan, şunları kaydetti: