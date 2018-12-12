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Sivas Valisi Salih Ayhan'a güldüren tatil mesajları

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta geceden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Vali Salih Ayhan'a gülümseten mesajlar yolladı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini isteyen çok sayıda öğrenci, Vali Ayhan'a sosyal medya hesabı üzerinden taleplerini iletti.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabına sabahın erken saatlerinden itibaren "Valim perişanız, lütfen tatil edin", "Valim biyolojiden sözlüm var, ne olur tatil edin", "Vali bey okullar tatil mi? Kardan göz gözü görmüyor", "Açıklama bekleyen gözlerimiz iflas etmekte, zaten servisçiler öğrenci almaya başlayınca isyan etmekte." gibi yüzlerce mesaj geldiğini söyledi.

"BABACIĞIM TATİL YAPSANA"

Öğrencilerin taleplerine "Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyorum. Okullar sizsiz olmaz. Takip ediyorum, sizin ulaşımınızı ve sağlığınızı etkileyecek bir durum olduğu takdirde çok hızlı bir şekilde gerekli kararı vereceğiz. Allah zihninizi açık eylesin." şeklinde yanıt veren Ayhan, yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından sosyal medya hesabından gülümseten twitler aldığını anlattı.

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"Oğlum da sabah evden çıkarken, 'babacığım tatil yapsana, arkadaşlar bana baskı yapıyor' dedi." diyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Elbette keşke kar yağsa ve 1 metre olsa. Sivas'a kar yakışıyor, kar berekettir, rahmettir. Ama eğitim de çok önemli, okullarımız çocuklarımızın sesleriyle daha güzel oluyor. Çocuklarımızın ulaşımını ve sağlığını etkileyecek bir durum olduğu takdirde mutlaka tatil yapacağız. Çocuklarımız şunu bilsinler ki her twitlerini takip ediyorum, hepsine cevap verebilmem zor. Çocuklarımız dua etsin, bol bol kar yağsın da okulları tatil yapayım. Tatil olursa çocuklarımız da evde bol bol kitap okuyacaklar. Onlar da bana söz verecekler. Şu an karla mücadele kapsamında hayatı olumsuz etkileyecek hiçbir durum yok."

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Vali Ayhan'a gönderilen mesajlardan bazıları ise şöyle:

"Valim drift yaparak gittik iyi günler. Sayın Valim boyum 160 cm bu karda önümü göremiyorum. Valim bari yarım gün yap nolur. Bir güzellik yap be canını yediğim Valim. Vali bey amcacım lütfen tatil verir misiniz?"

Öte yandan Sivas Valiliğince alınan kararla kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim yapan okullar, öğleden sonra tatil edilmişti.

Kaynak: AA

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