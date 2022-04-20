Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta son dakikada attığı golle avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

SON YARIM SAATTE 10 KİŞİ KALDILAR

Alanyaspor, 6. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken, Sivasspor bu gole 32. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.

Sivasspor'da ilk golü atan Yatabare 59. dakikada faulü sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'a faul sonrası itiraz eden Yatabare bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışına gitti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.



