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Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta son dakikada attığı golle avantajı kaptı

20.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde iki Süper Lig ekibi; Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. Ligde Avrupa potasını kovalayan Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda da finali hedeflerken, kümede kalmayı büyük ölçüde başaran Sivasspor da kupayı müzesine götürerek kısa yoldan Avrupa Kupası bileti almanın peşindeydi. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi geçiren Sivasspor, son dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor, 10 kişi kaldığı maçta son dakikada attığı golle avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

SON YARIM SAATTE 10 KİŞİ KALDILAR

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Alanyaspor, 6. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken, Sivasspor bu gole 32. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.

Sivasspor'da ilk golü atan Yatabare 59. dakikada faulü sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'a faul sonrası itiraz eden Yatabare bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışına gitti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.


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