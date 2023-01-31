Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Yiğidolar, sahasında 8 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 22. haftasında perde açıldı. Haftanın açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı.

8 MAÇ SONRA İLK!

Karşılaşmada Son 2 haftada galip gelemeyen Corendon Alanyaspor rakibin 3-0 mağlup oldu. puan hasretini bitirmek istiyor. Sahasında son 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alan ve mağlup olmayan Akdeniz ekibinin bu serisini Sivasspor sonlandırdı.

Sivasspor'un golleri Yatabare (2) ve Gradel'den gelirken, bu sonuçla Sivasspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

