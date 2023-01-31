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Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Yiğidolar, sahasında 8 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u farklı geçti

31.01.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 22. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 22. haftanın açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla konuk ekip Sivasspor oldu. İşte detaylar...

Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Yiğidolar, sahasında 8 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 22. haftasında perde açıldı. Haftanın açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı.

8 MAÇ SONRA İLK!

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Karşılaşmada Son 2 haftada galip gelemeyen Corendon Alanyaspor rakibin 3-0 mağlup oldu. puan hasretini bitirmek istiyor. Sahasında son 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alan ve mağlup olmayan Akdeniz ekibinin bu serisini Sivasspor sonlandırdı.

Sivasspor'un golleri Yatabare (2) ve Gradel'den gelirken, bu sonuçla Sivasspor puanını 21'e yükseltti. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

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