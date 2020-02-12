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Sivasspor 366 gündür penaltı yüzü görmedi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 12.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 21. haftası geride kalırken lider Sivasspor henüz beyaz noktayı görmezken, en son 366 gün önce Akhisarspor müsabakasında penaltı kullandı.

Sivasspor 366 gündür penaltı yüzü görmedi

Ligde 42 puanla lider olan DG Sivasspor, bu sezon hiç beyaz noktanın başına geçmezken, Sivasspor’a Süper Lig’de 34 maçtır penaltı verilmiyor. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’de en son 2018-2019 sezonunun 21. haftasında 11 Şubat 2019 tarihinde oynanan Akhisarspor maçında penaltı kazanmıştı. Maçın 60. dakikasında penaltı kazanan Yiğidolar, bu süre zarfından sonra hiç penaltı yüzü görmedi.

366 GÜNDÜR PENALTI KULLANMADI

En son 11 Şubat 2019’da oynanan Akhisarspor karşılaşmasında penaltı kullanan Sivas ekibi, bu süreçten sonra 366 gündür penaltı noktasını görmedi. Bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray 8 kez, Trabzonspor ise 7 kez penaltı kazandı. Beşiktaş ise 4 kez penaltı kullandı.

SÜPER LİG'DE TAKIMLARIN ALDIKLARI PENALTI SAYILARI ŞÖYLE:

  • Fenerbahçe: 8
  • Galatasaray: 8
  • Trabzonspor: 7
  • Gaziantep FK: 6
  • Antalyaspor: 5
  • Yeni Malatyaspor: 5
  • Göztepe: 4
  • Kasımpaşa: 4
  • Çaykur Rizespor: 4
  • Gençlerbirliği: 4
  • Beşiktaş: 4
  • Alanyaspor: 3
  • Konyaspor: 3
  • Kayserispor: 3
  • MKE Ankaragücü: 2
  • Medipol Başakşehir: 2
  • Denizlispor: 2

(İHA)

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