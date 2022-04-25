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Sivasspor, Alanya'yı tek golle devirdi ve galibiyet hasretine son verdi

25.04.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligde 3 hafta sonra galip geldi.

Sivasspor, Alanya'yı tek golle devirdi ve galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gülen taraf ev sahibi takım oldu. Sivas'taki karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz sona erdi. Rıza Çalımbay'ın ekibine 3 puanı getiren gol 52' Fayçal Fajr'ın penaltı vuruşuyla geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor'un 3 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Farioli yönetimindeki Alanyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.

Demir Grup Sivasspor, 35. haftada Galatasaray'a konuk olurken, Aytemiz Alanyaspor ise lige veda eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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Alanyaspor Sivasspor
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