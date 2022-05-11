SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NASIL İZLENİR? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri!

Sivasspor, Alanyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu karşılaşma 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Beklenen maç sonucunda Ziraat Türkiye Kupası'nın rövanş maçında bir diğer finalist belli olacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nereden şifresiz canlı izlenir? İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri ve maça dair detaylar...

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO

