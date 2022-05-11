SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NASIL İZLENİR? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri!

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NASIL İZLENİR? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri!

11.05.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor - Alanyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Sivasspor, Alanyaspor'u 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri!

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NASIL İZLENİR? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri!

Sivasspor, Alanyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu karşılaşma 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Beklenen maç sonucunda Ziraat Türkiye Kupası'nın rövanş maçında bir diğer finalist belli olacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nereden şifresiz canlı izlenir? İşte Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri ve maça dair detaylar...

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rambo Okan yeniden gözaltına alındı!Rambo Okan yeniden gözaltına alındı!
Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...Nuri Şahin, maç sonunda çıldırdı! 'Bırak beni' dedi, 50 metre depara kalktı...
Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''Rıdvan Dilmen'den şaşırtan sözler! ''Bu lig seneye bitmez''
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Fenerbahçe'de Roberto Carlos'tan sonra bir ilk! İmzaya geliyor

Fenerbahçe'de Roberto Carlos'tan sonra bir ilk! İmzaya geliyor

İlhan Palut, maç sonunda çıldırdı! Basın toplantısı gerildi...

İlhan Palut, maç sonunda çıldırdı! Basın toplantısı gerildi...

Kerem Aktürkoğlu kabusu! Taraftarları çok üzen olay...

Kerem Aktürkoğlu kabusu! Taraftarları çok üzen olay...

Rakipten flaş teklif: "İstenmiyorsa biz alalım"

Rakipten flaş teklif: "İstenmiyorsa biz alalım"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

Kendi cenazesinde dirildi! Dua edenleri görünce gerçekten öldü

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.