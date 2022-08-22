Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat 19.15'te beINSPORTS2'de canlı olarak ekrana gelecek.



