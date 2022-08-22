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Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

22.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Karşılaşmaya ilişkin merak edilenler haberimizde...

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı saat 19.15'te beINSPORTS2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Sivasspor
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