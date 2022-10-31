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Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

31.10.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. İki takımın da 10 puanı bulunuyor. 14. ve 15. sırada yer alan 2 ekip bu akşam 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sivasspor Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Antalyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Sivasspor ile Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçta, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Deniz Canaer Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olarak açıklandı. Karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler arama motorlarında "Sivasspor Antalyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorgulamaya başladı. Peki, Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Antalyaspor maçı 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Antalyaspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Charisis, N'Jie, Erdoğan, Saba, Yatabare

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Ufuk, Fernando, Nakajima, Sinan, Larsson, Haji Wright

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