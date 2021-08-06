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Sivasspor, Avrupa’da 3’te 3 yaptı

06.08.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi 2-1 yenen DG Sivasspor, şu ana kadar çıktığı 3 Avrupa maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı

Sivasspor, Avrupa’da 3’te 3 yaptı

Sivasspor, Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 3 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 müsabakada da 1-0’lık skorlarla yendi.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Dinamo Batumi’yi 2-1 ile geçmeyi başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 3 maçı da kazanan Yiğidolar, başarısıyla takdir topladı.

Diğer yandan Sivasspor, Dinamo Batumi ile 12 Ağustos Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş maçında karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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