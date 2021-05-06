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Sivasspor Avrupa potasına girdi

06.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor’un çıkışı devam ediyor. Gaziantep FK'yı 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir konuma geldi.

Sivasspor Avrupa potasına girdi

Sivasspor, Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Son 16 lig maçında kaybetmeyen Sivasspor, puanını 58 yaptı ve ligin bitmesine 3 hafta kalan 5. sıraya kadar yükseldi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Sivas temsilcisi, ayrıca koronavirüs vakaları nedeniyle eksik kadrolarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

14. SIRADAN 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Sivasspor, bu sonucun ardından 14. sırada kalmıştı. Rıza Çalımbay’ın ekibi, 24 puanla düşme hattında daha yakın konumdayken, 16 hafta sonunda Avrupa kupaları iddiasına sahip noktaya geldi.

SİVASSPOR, İKİNCİ YARI PATLAMA YAPTI

Sivasspor, ligin ikinci yarısında adeta patlama yaptı. İkinci devrede oynadığı 17 maçta sadece Alanyaspor’a kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 34 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor
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