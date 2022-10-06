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Sivasspor Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu! Yiğido yenilse de tarihe geçti

06.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Sivasspor 3. hafta karşılaşmasında sahasında Ballkani ile karşı karşıya geldi. Yiğido karşılaşmada öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 4-3 mağlup oldu. İşte detaylar...

Sivasspor Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu! Yiğido yenilse de tarihe geçti

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, gruptaki G Grubu 3. maçında Ballkani ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 37. saniyesinde öne geçen temsilcimiz karşılaşmadan 4-3 mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın gol perdesini 37. dakikada Sivasspor'da Ulvestad açarken, Ballkani Thaqi ve Potoku ve Korenica ile skoru 3-1'e getirdi. Temsilcimiz özellikle mücadelenin son dakikalarında oyuna ağırlığını koyarken 75 ve 90+1. dakikada skoru eşitlese de 90+4'te Balkkani Krasniqi ile bir kez daha öne geçti ve Sivasspor'u 4-3 mağlup etti.

Bu skorla Sivasspor 4 puanda kalırken, Ballkani puanını 4'e yükseltti. Temsilcimiz gruptaki 4. maçında Balkkani'ye deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TARİHE GEÇTİLER!

okjokj

DG Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.

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