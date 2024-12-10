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Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl istifa etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 13:07
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Ligde son oynanan Galatasaray maçının ardından en çok konuşulan kulüplerden olan Sivasspor’da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl istifa etti!

Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan olaylara ve Sivasspor cephesine karşı yapılan açıklamaya sessiz kalınmasının ardından kırmızı-beyazlı kulüpten istifa haberi geldi.

Basın Sözcülüğü görevini üstlenen ve aynı zamanda Transfer Komitesi’nde de yer alan yönetim kurulu üyesi Gökhan Karagöl istifa etti.

İSTİFANIN SEBEBİ...

sivassporda-yonetim-kurulu-uyesi-gokhan-karagol-gorevinden-ayrildi-poster

Edinilen bilgiye göre Gökhan Karagöl’ün, Sivasspor Kulübü’ne resmi olarak istifasını sunduğu öğrenildi. Karagöl’ün istifasında yönetim anlayışı ve Teknik Direktör Bülent Uygun’un yapmış olduğu açıklamaların etkili olduğu da alınan bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor istifa galatasaray
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