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Sivasspor beraberliğe abone

09.05.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

Sivasspor beraberliğe abone

Süper Lig'de dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.

SİVASSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇ ÇIKTI

Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.

SİVASSPOR'U ANTALYASPOR TAKİP EDİYOR

Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
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