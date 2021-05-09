Sivasspor beraberliğe abone

Süper Lig'de dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.

SİVASSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇ ÇIKTI

Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.

SİVASSPOR'U ANTALYASPOR TAKİP EDİYOR

Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

KAYNAK: AA

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