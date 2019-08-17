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Boyd ile çarpışan Samassa hastaneye kaldırıldı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 17.08.2019 22:57 | Son Güncelleme

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Tyler Boyd ile çarpışarak sakatlandı. Oyundan alınan file bekçisi kenara gelirken bir anda yere yığıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boyd ile çarpışan Samassa hastaneye kaldırıldı

Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında, ceza alanına gönderilen topa hareketlenen Boyd ile Malili file bekçisi Mamadou Samassa sert şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalan iki futbolcuya sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Yaklaşık 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Samassa, yerini kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım'a bırakacakken başının döndüğünü işaret etmesinin ardından taç çizgisi civarında bir anda yere yığıldı.

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı. Samassa'nın hastanede tomografisinin çekileceği öğrenildi.

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TOMOGRAFİSİ YARIM KALDI
Bu arada Mamadou Samassa ağlama krizine girdiği için tomografiden çıkartıldı. Tomografiye devam edilmesi için Samassa'nın sakinleşmesi bekleniyor. Oyuncunun durumunun ciddi olabileceği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Mamadou Samassa Tyler Boyd Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
TEK SUÇLUSU HAKEM... CANERİN... FAULU VERMEDİ...
geçmiş olsun yiğidim Allah şifa versin
BU ... MAÇ DA VAR YOK MU????
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