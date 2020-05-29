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Sivasspor çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.05.2020 10:09 | Son Güncelleme

DG Sivasspor, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Sivasspor çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 45 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Süper Lig’in 27. hafta maçında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

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