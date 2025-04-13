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Sivasspor cephesinden açıklama! "Hakem..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 23:09
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Net Global Sivasspor'da kulüp asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, kırmızı-beyazlı ekibin hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Sivasspor cephesinden açıklama! "Hakem..."

Kurbanoğlu, karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sahada mücadele eden oyuncuları tebrik etti.

"MAALESEF OLMAYAN BİR FAUL..."

Bir şehrin mücadelesine şahit olduklarını vurgulayan Kurbanoğlu, "Futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler, maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatın da bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faul ve iyi ayakları olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor." dedi. Kurbanoğlu, oynanan tiyatronun bir parçası olmayacaklarını dile getirerek, takımdaki sarı kart ve kırmızı kart cezaları nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'u eleştiren Kurbanoğlu, "Bugün gerçekten takımımı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum Olağanüstü bir mücadele sergilediler." diye konuştu.

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Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
1 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig Sivasspor futbol
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