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Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası

SİVASSPOR HABERLERİ  | 23.11.2020 16:51 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Karagümrük maçının ardından görülen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" denildi.

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