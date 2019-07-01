Sivasspor’da kombine fiyatları belli oldu

Demir Grup Sivasspor’un, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu kombine bilet satışları, 4 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar eski kombine bilet sahiplerine öncelik tanınacak. 11 Temmuz Perşembe günü ise kombineler genel satışa sunulacak.
KOMBİNE FİYATLARI 75 TL İLE 400 TL ARASINDA
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı kulübün Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları; Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 75, maraton alt ve üst C-D-E tribün 200, maraton alt ve üst A-B-F-G tribün 150, VIP üst kadın tribün 75, VIP E-B alt tribün ise 400 TL olarak belirlendi. (İHA)
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