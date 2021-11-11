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Sivasspor'da kritik maçı öncesi 3 eksik

11.11.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor.

Sivasspor'da kritik maçı öncesi 3 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Sivasspor son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Dimitrios Goutas, Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Başakşehir
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