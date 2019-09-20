Sivasspor'da Muammer Yıldırım ve Serhiy Rybalka sakatlandı

Demir Grup Sivasspor’da sakatlığı bulunan Muammer Yıldırım ile Serhiy Rybalka’nın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız açıklamada bulundu.

Ayyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kalecimiz Muammer Yıldırım, dünkü antrenmanın son bölümünde sakatlık geçirdi. Sporcumuzun çekilen MR’ında, sağ el bileğinde kıkırdak hasarı ve bağ yırtığı oluştuğu tespit edildi. Muammer’in 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır.

Oyuncumuz Serhiy Rybalka ise, sol dizde kemik ödemi, kıkırdak ve hafif menisküs hasarı nedeni ile tedaviye alındı. Oyuncumuz için cerrahi müdahale (artroskopi) planlandı. Serhiy Rybalka’nın 4 ile 6 hafta içinde takımla çalışmalara dönmesi planlanmaktadır.”

