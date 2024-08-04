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Sivasspor’da yeni sezon öncesi sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 17:54
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Sivasspor, antrenmanda sakatlanan defans oyuncusu Mehmet Albayrak’ın yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu...

Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, sakatlık haberi geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cuma günü yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlık geçiren oyuncumuz Mehmet Albayrak’a, yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Bu tetkikler doğrultusunda sporcumuzun ameliyat edilmesi kararı alınmıştır. Genç futbolcumuz Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.

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