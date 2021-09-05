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Sivasspor'da yoğun tempo

05.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da yoğun tempo

Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk ve şut çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar akşam ise U19 Takımı ile antrenman maçı yapacak. Karşılaşma basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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