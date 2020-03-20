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Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlilerini unutmadı. Dün başlayan kampanyayla birlikte saat 21.00’de tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

SİVASSPOR İSE SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Türkiye, saat 21.00’de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle."

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